Нейросеть «Яндекса» научилась просматривать и анализировать отзывы на товары в интернете

«Яндекс» дал своей нейросети YandexGPT новый навык — теперь она способна выделять ключевую информацию из отзывов о товарах. Это означает, что она умеет составлять списки преимуществ и недостатков определённой модели на основе отзывов покупателей.

Теперь пользователи «Поиска» в «Яндексе» могут быстро узнать, что стоит обратить внимание при выборе товара. Нейросеть YandexGPT анализирует отзывы покупателей и выделяет ключевые плюсы и минусы товара, создавая краткий список. Такие обобщённые отзывы теперь также доступны на «Яндекс Маркете».

Этот алгоритм отбирает наиболее полезные отзывы, которые содержат подробности о опыте использования товара и соответствуют другим важным критериям. Затем YandexGPT выделяет особенности товара, которые люди считают наиболее значимыми, и создаёт список преимуществ и недостатков. Для этого требуется не менее 10 качественных отзывов на товар.

С этим новым навыком, компания решила заменить предыдущую технологию «Яндекс Маркета», которая создавала умные отзывы и была запущена в 2021 году.