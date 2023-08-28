Нейросеть Яндекса научилась создавать короткие видео по текстовому описанию

Этот прорыв в области искусственного интеллекта позволяет генерировать видеоматериалы длительностью до 4 секунд с частотой кадров 24 фпс. При этом процесс создания видео прост и интуитивно понятен.

Пользователь вводит текстовое описание в специальное поле, после чего система предлагает четыре варианта результата. Кроме того, доступен набор из семи эффектов, включая зум, таймлапс и панораму, которые можно применить к видео.