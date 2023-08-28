Нейросеть Яндекса научилась создавать короткие видео по текстовому описанию

Нейросеть Яндекса научилась создавать короткие видео по текстовому описаниюТем самым облегчая жизнь начинающих видеомейкеров
Разработчики из Яндекса дали новую жизнь своей фирменной нейросети Шедеврум, научив её создавать короткометражные видео на основе текстовых запросов.
Этот прорыв в области искусственного интеллекта позволяет генерировать видеоматериалы длительностью до 4 секунд с частотой кадров 24 фпс. При этом процесс создания видео прост и интуитивно понятен.
Пользователь вводит текстовое описание в специальное поле, после чего система предлагает четыре варианта результата. Кроме того, доступен набор из семи эффектов, включая зум, таймлапс и панораму, которые можно применить к видео.
Эта функциональность уже интегрирована в мобильные приложения Шедеврум для iOS и Android. Однако стоит отметить, что на текущий момент она находится в стадии тестирования и доступна лишь для самых активных пользователей сервиса.
В целом, нововведение от Яндекса открывает перед пользователями новые горизонты в области создания видеоконтента. Но что самое интересное — оно делает этот процесс ещё более увлекательным и доступным.