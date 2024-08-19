Нейросеть Яндекса «обучат» распознавать и переводить текст на картинках и видео

«Яндекс» запускает новый проект по обучению нейросети YandexGPT распознавать и переводить текст с изображений, аудио- и видеофайлов. На сайте компании появилась вакансия для AI-тренеров, которые будут заниматься подготовкой эталонных примеров и оценивать качество перевода. Кандидаты должны хорошо знать английский язык и обладать профессиональными навыками перевода, чтобы помочь улучшить работу языковых моделей.

По информации источников, близких к «Яндексу», планируется нанять около десяти AI-тренеров. Эти специалисты будут создавать эталонные примеры для обучения модели, а также учить нейросеть обрабатывать и переводить текст из различных медиаформатов, таких как изображения и видео. Ранее, в начале 2023 года, «Яндекс» уже искал тренеров для работы с русскоязычными текстами, а теперь сосредоточится на специалистах, способных углубить знания модели в узкоспециализированных областях, от физики до юриспруденции.

Эксперты отмечают, что для успешного обучения нейросетей требуется внимание к качеству данных и профессионализм тренеров. Алексей Хахунов, генеральный директор Dbrain, подчёркивает, что ключевое значение имеет глубокое понимание языка и способность создавать семантически точные переводы. Евгения Дворская из рекрутинговой компании «Эллектус» добавляет, что зарплата AI-тренеров с продвинутым английским языком варьируется от 150 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц, в зависимости от опыта и уровня. Она также отмечает, что для новых профессий часто применяются начальные ставки для обучения молодых специалистов.