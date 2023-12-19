Нейросеть Яндекса поможет найти новые методики лечения

В Московском медицинском университете имени Сеченова в сотрудничестве с Yandex Cloud и Beltel Datanomics создали первую в России платформу медицинских данных. Она предназначена для проведения научных исследований и оценки эффективности методов лечения в разных группах пациентов. Более 1000 сотрудников университета получат доступ к этой платформе в 2024 году.

Платформа объединяет 18 миллионов уникальных медицинских документов и обезличенных данных пациентов. С её помощью специалисты могут мгновенно формировать «живые» клинические данные, фильтруя их по 150 параметрам, таким как пол, возраст, симптомы и другие характеристики. Внедрение и постепенное расширение источников данных, визуализация и использование нейросети YandexGPT для запросов также входят в планы развития.

Пользователи могут использовать веб-интерфейс платформы для поиска документов и данных с использованием ключевых слов и применения различных фильтров. Система автоматически подбирает релевантные документы с результатами различных медицинских исследований, таких как рентгеновские снимки и лабораторные анализы.

Заместитель директора департамента развития клинических и образовательных проектов университета, Константин Бражников, подчеркнул, что новая платформа значительно ускоряет сбор данных для научных исследований и образовательных проектов. В будущем планируется расширить доступ и возможность обмена данными с другими медицинскими организациями.