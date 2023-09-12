Нейросеть Яндекса поможет в оформлении карточек товаров в «Лавке»

Сервис «Яндекс Лавка» внедрил новые технологии для обновления информации о продуктах в своём приложении. Теперь он использует YandexGPT и технологию OCR (оптического распознавания символов), чтобы анализировать фотографии этикеток на продуктах и автоматически заполнять информацию о них.

Это изменение значительно ускорило обновление данных о продуктах и упростило работу контент-менеджеров. Теперь для добавления информации о новом товаре достаточно сфотографировать его упаковку и загрузить в систему «Лавки». Технология OCR анализирует изображение и преобразует его в текст, а YandexGPT извлекает характеристики товара и заполняет его карточку.

Ранее этот процесс требовал больше времени, поскольку контент-менеджерам приходилось вручную вводить информацию с этикеток, включая около 20 характеристик, такие как состав, вес и производитель. Чтобы обучить YandexGPT работе с данными о товарах, «Лавка» предоставила ему доступ к 16 тысячам готовых карточек товаров. Эта нейросеть будет продолжать улучшать свои навыки в процессе работы, при поддержке контент-менеджеров, которые будут проверять и корректировать карточки, созданные YandexGPT.