Нейросеть «Яндекса» составила путеводитель по ресторанам

«Яндекс Еда» внедрила инновационный ресторанный гид под названием Ultima Guide, Яндекс Еда. Этот гид включает лучшие рестораны Москвы, оценённые пользователями и экспертами отрасли. В ходе создания гида использовалась нейросеть, которая анализировала информацию о более чем 30 тысячах заведений и создала список из 300 ресторанов для последующего голосования.

Более 70 экспертов и десятки тысяч пользователей приняли участие в голосовании, выявив преимущества каждого заведения. В итоге был составлен рейтинг топ-50 ресторанов Москвы, получивших высокие оценки. В настоящее время гид охватывает только столичные рестораны, но в будущем расширится на регионы. Информацию можно найти на сайте «Открытая кухня» и в приложении «Яндекс Еда» и «Яндекс Карты».