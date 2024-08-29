Нейросеть Яндекса увеличила точность описаний на картах в шесть раз

Яндекс значительно улучшил точность своих кратких описаний мест и достопримечательностей в Картах благодаря новой нейросети на базе YandexGPT. Эта модель теперь самостоятельно проверяет тексты на наличие ошибок и «галлюцинаций» — выдуманных деталей. Результат: количество неточностей сократилось в шесть раз, а работа модели стала дешевле и менее ресурсоёмкой.

Процесс создания описаний теперь проходит несколько этапов. Сначала YandexGPT изучает отзывы пользователей и информацию от владельцев мест. Затем она формирует текст, объединяя наиболее важные детали, избавляется от общих фраз и стилизует описание по заданному шаблону. На финальной стадии модель проверяет правдивость текста, сравнивая его с исходными данными, чтобы устранить выдуманные детали.

Ранее для создания таких описаний использовались пять разных моделей, каждая из которых выполняла отдельную задачу. Теперь одна обновлённая модель справляется со всеми этими функциями, что снизило потребление вычислительных ресурсов и улучшило качество текстов на 90%. Благодаря дообучению и использованию эталонных примеров, YandexGPT теперь генерирует более точные и информативные описания, реже прибегая к общим формулировкам. Вы можете найти обновлённые описания в карточках организаций в блоке «Коротко о месте» и в разделе «Поток» в «Идеях» Картах.