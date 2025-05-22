Нейросеть Яндекса вышла в открытый доступ на всех устройствах

Пользователи голосового ассистента Алисы получили доступ к упрощённой версии нейросети YandexGPT 5 Lite и новым возможностям поиска по нескольким источникам. Теперь даже без подключения опции «Про» можно использовать Алису для решения повседневных, учебных и профессиональных задач. Новая версия работает как в чате, так и на всех умных устройствах, а для подписчиков «Про» продолжает быть доступна мощная YandexGPT 5 Pro.

Обновления сделали ответы Алисы точнее, информативнее и более творческими. Даже в базовой версии AI-ассистент теперь может справляться с математическими и логическими задачами, а также глубже анализировать контекст диалога. Тестирование показало, что в 89% случаев по полноте и структурированности ответов Алиса на базе YandexGPT 5 Lite превосходит свою предыдущую версию без «Про».

Дополнительно в чате появилась кнопка «Поиск», которая помогает быстро находить ответы на сложные вопросы, анализируя несколько источников информации. Алиса не добавляет от себя ничего лишнего, а опирается только на проверенные данные, указывая их в ответе. Для более сложных задач доступна опция «Про», которая открывает доступ к режиму рассуждений, работе с файлами и другим расширенным функциям, включая обучение и live-режим для анализа объектов через камеру.