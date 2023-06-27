Нейросеть YandexGPT научилась делать сжатый пересказ объёмных текстов

Чтобы получить краткий пересказа объёмной статьи, нужно предоставить системе ссылку на целевой материал. YandexGPT выделит главное, соберёт тезисную базу и сформирует ссылку, которой можно поделиться с другими пользователями в популярных мессенджерах. На всё это уйдёт пара секунд.