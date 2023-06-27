Нейросеть YandexGPT научилась делать сжатый пересказ объёмных текстов

23:03, 27 июня 2023
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Нейросеть YandexGPT научилась делать сжатый пересказ объёмных текстовПока до 30 тысяч знаков
Яндекс запустил тестирование нового функционала своей большой языковой модели YandexGPT. На сервисе 300.ya.ru можно получить тезисный пересказ русскоязычной статьи до 30 тысяч знаков.
Чтобы получить краткий пересказа объёмной статьи, нужно предоставить системе ссылку на целевой материал. YandexGPT выделит главное, соберёт тезисную базу и сформирует ссылку, которой можно поделиться с другими пользователями в популярных мессенджерах. На всё это уйдёт пара секунд.
«Яндекс» научил большую языковую модель YandexGPT кратко пересказывать текст. Достаточно дать нейросети ссылку на статью в интернете, и она тезисно изложит основные мысли и идеи.
Пресс-служба Яндекс