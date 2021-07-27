Нейросеть заменила главных героев «Бойцовского клуба» актёрами российской комедии

Они, используя технологию DeepFaceLab, поменяли лица главных героев «Бойцовского клуба» на актёров скетч-шоу «6 кадров». Итоговый результат был выложен на их канал на видеоплатформе.

Сам ролик сделан в виде открывающего шоу интро, с взятыми из кинокартины Дэвида Финчера кадрами и переделанной вступительной песней. Новый вариант получил название «2 кадра».

Отметим, что ранее на «Батлтоадс Инкорпорейтед» выходил другой юмористический ролик — «Квартирный Довод». Он представлял из себя размышление на тему того, что было бы, если бы передачу«Квартирный вопрос» снимал режиссёр Кристофер Нолан.