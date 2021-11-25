Нейросеть защитит российский онлайн-кинотеатр от штрафов Роскомнадзора

Для защиты от подобного в будущем, Megogo запустит специальную нейросеть, которая займётся поиском в библиотеке сервиса мат, сцены курения и прочее. Мат будет «запикиваться», а прочее помечаться как «18+»-контент.

Ожидается, что алгоритм начнёт свою работу уже в ближайший месяц. При этом в случае, если он покажет себя с успешной стороны, то технологию могут продавать и прочим онлайн-кинотеатрам.

Сообщается, что нейросеть займётся анализом более чем 700 тыс фильмов и эпизодов сериалов. В основу нейронной сети лёг проект с открытым исходным кодом Vosk и система визуального распознавания.