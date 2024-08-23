Наука и технологии
Опубликовано 23 августа 2024, 00:00
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Нейросетевая платформа Midjourney временно открыла новый веб-сервис всем желающим

Доступно 25 генераций
Разработчики популярной генеративной нейросети Midjourney открыли веб-версию своей платформы. В честь этого события сервис предоставил возможность временно использовать все функции без оплаты.
Нейросетевая платформа Midjourney временно открыла новый веб-сервис всем желающим
© Midjourney.com

Ранее для создания изображений необходимо было работать через сервер Midjourney в Discord, теперь достаточно зарегистрироваться на сайте, благодаря чему можно не только создавать, но и улучшать качество сгенерированных картинок, а также оценивать работы других пользователей.

В рамках бесплатного пробного периода всем пользователям доступно 25 генераций. Как сообщает портал Cryptopolitan, этого должно хватить, чтобы ознакомиться с основным функционалом сервиса.