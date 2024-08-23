Нейросетевая платформа Midjourney временно открыла новый веб-сервис всем желающим

Ранее для создания изображений необходимо было работать через сервер Midjourney в Discord, теперь достаточно зарегистрироваться на сайте, благодаря чему можно не только создавать, но и улучшать качество сгенерированных картинок, а также оценивать работы других пользователей.

В рамках бесплатного пробного периода всем пользователям доступно 25 генераций. Как сообщает портал Cryptopolitan, этого должно хватить, чтобы ознакомиться с основным функционалом сервиса.