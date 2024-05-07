Нейросетевого ассистента «Катюша» обучили заполнять карточки товаров

Опубликовано 07 мая 2024, 21:33
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Нейросетевого ассистента «Катюша» обучили заполнять карточки товаровИ общаться на различные темы
ПСБ обновила свою нейросеть, «научив» её разговаривать на любые темы и помогать в управлении бизнесом
ПСБ добавил возможность выбора тем для общения с нейросетью GPT в свой бизнес-ассистент. Теперь предприниматели, особенно интернет-предприниматели, могут легко решать ежедневные задачи с помощью этой технологии.
С нейросетью GPT можно генерировать ответы на отзывы, описания товаров, маркетинговые заголовки и использовать ключевые слова. Пользователи могут задавать вопросы и предлагать свои темы общения без ограничений.
ПСБ решил использовать эту технологию для облегчения коммуникации с клиентами, особенно с бизнес-сектором. Теперь предприниматели могут быстро получать необходимую информацию и делегировать рутинные задачи виртуальному помощнику, что освободит им время для более важных дел.
Источник:ПСБ
Автор:Николай Шелофастов