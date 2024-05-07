Нейросетевого ассистента «Катюша» обучили заполнять карточки товаров

ПСБ добавил возможность выбора тем для общения с нейросетью GPT в свой бизнес-ассистент. Теперь предприниматели, особенно интернет-предприниматели, могут легко решать ежедневные задачи с помощью этой технологии.

С нейросетью GPT можно генерировать ответы на отзывы, описания товаров, маркетинговые заголовки и использовать ключевые слова. Пользователи могут задавать вопросы и предлагать свои темы общения без ограничений.

ПСБ решил использовать эту технологию для облегчения коммуникации с клиентами, особенно с бизнес-сектором. Теперь предприниматели могут быстро получать необходимую информацию и делегировать рутинные задачи виртуальному помощнику, что освободит им время для более важных дел.