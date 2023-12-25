Нейросетевой ассистент Яндекса «научат» вести медицинские записи пользователей

Московские власти совместно с компанией «Яндекс» планируют расширить функционал голосового помощника «Алиса», внедрив возможность записи данных о здоровье в медицинские карты. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальному развитию, Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что сейчас проводится активная работа, чтобы «Алиса» не только развлекала пользователей, но и передавала информацию о важных показателях здоровья в медицинские документы. Идея заключается в том, чтобы сделать этот процесс простым и доступным, позволяя людям сами вносить данные, такие как давление, в свою медкарту.

Заместитель мэра также отметила активное взаимодействие Москвы с крупными компаниями в этой сфере, такими как «Сбербанк», «Росатом» и другие. По её словам, столица стремится оставаться на передовых позициях в области больших языковых моделей и собирается заключить соглашения с ключевыми участниками рынка. Этот шаг направлен на обеспечение города местом в будущем, где подобные инновации станут обыденностью.