Нейросетевой инспектор обнаружил 400 нарушений на подмосковных стройках

С октября 2023 года в Московской области внедрён мониторинг строительства с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Эта система позволила обнаружить и устранить около 400 инцидентов, таких как нарушения правил безопасности и задержки в строительстве.

ИИ может определять различные аспекты на стройке, такие как присутствие рабочих, использование спецтехники и скорость строительства. Если система замечает какие-либо нарушения, она моментально сообщает об этом, что позволяет быстро реагировать на происшествия и сокращает время реакции с 30 минут до одной.

Система ИИ работает в связке с камерами системы «Безопасный регион», которые непрерывно сканируют стройплощадки. Если система обнаруживает нестандартные ситуации, она автоматически формирует задание на их устранение. Это помогает контролировать безопасность на стройках и повышает эффективность их работы.