Нейросетевой помощник «Алиса» получила обновление языковой модели

Яндекс представил обновление опции Алиса Про, включив в неё новую языковую модель YandexGPT 4 Pro. Пользователи уже могут протестировать её в чате с Алисой, а на умных устройствах компании обновление станет доступно позже. Это первый массовый продукт Яндекса, работающий на базе новой модели, которую используют более 1,6 миллиона человек.

Сравнительные тесты показали, что YandexGPT 4 Pro даёт более точные и полезные ответы в 58% случаев по сравнению с предыдущей моделью. Улучшения затронули как обработку запросов о фактах и событиях, так и решение творческих задач. В среднем, обновлённая версия справляется с пользовательскими запросами на 33% лучше.

Отдельное внимание уделено текстогенерации. По данным Яндекса, новая модель эффективнее создаёт рекламные тексты, отвечает на вопросы о музыке и науке, а также помогает в составлении структур сложных проектов. Эти изменения делают Алису более универсальным инструментом для повседневного использования.