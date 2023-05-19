Нейросети на страже здоровья: в Москве используют нейросети для определения заболеваний

В Москве запущен новый сервис искусственного интеллекта, который способен обнаруживать рассеянный склероз на МРТ снимках головного мозга. Это заявила Анастасия Ракова, заммэр по социальному развитию столицы. Рассеянный склероз — опасное неврологическое заболевание, которое в некоторых случаях начинает проявляться в молодом возрасте и грозит тяжёлой инвалидностью. Благодаря использованию нейросетей и искусственного интеллекта, врачи смогут более точно и быстро диагностировать это заболевание на основе МРТ снимков головного мозга. Система также помогает врачам обнаруживать другие патологии на снимках по 21 клиническому направлению.

Этот проект по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину начался в Москве в 2020 году. И реализуется при поддержке департамента здравоохранения и департамента информационных технологий в центрах диагностики и телемедицины. Нейросети, интегрированные в радиологический информационный сервис, помогают врачам в анализе медицинских изображений, выявляя области возможных патологий и предоставляя важные измерения для рентгенологов. Благодаря использованию искусственного интеллекта уже улучшается диагностика таких заболеваний, как рак лёгких, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризма аорты, ишемическая болезнь сердца, инсульт и другие.

Применение искусственного интеллекта значительно улучшает доступность медицинской помощи для пациентов. Реализация московского проекта по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику помогает созданию и развитию рынка сервисов искусственного интеллекта в этой области, предоставляя новые возможности для улучшения диагностики и лечения пациентов.