Нейросети начнут распознавать частично закрытые номера машин на дорогах России

Согласно данным источников, на новый софт для дорожных камер Мэрия Москвы заложила порядка 180 млн рублей, объявив соответствующий тендер. Планируемый софт должен быть готов к эксплуатации уже в 2022 году. В планах у Мэрии установить на планшеты инспекторов программу, благодаря которой можно подключиться к любым дорожным камерам, вычислив автомобиль, находящийся в розыске, и остановив его для осуществления проверки.

Кроме того, приложение позволит инспекторам следить за незарегистрированными в ГИБДД, а также снятыми с учета или оформленными на умерших машинами.

Также в модернизацию заложено и улучшение нейросетей. В частности, компьютеры обучат выявлять частично закрытые номера, новые модели автомобилей и бренды машин.