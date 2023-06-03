Нейросети научат считать жителей «роддома» для байкальских омулей

Исследователи из Новосибирского государственного университета (НГУ) ведут работу над созданием нейросети для подсчета личинок байкальского окуня.

Ежегодно в Байкал и впадающие в него реки в рамках программы по восстановлению численности выпускают сотни миллионов молоди омуля. Специалисты отлавливают рыбу, идущую на нерест, для сбора икры. Её помещают в инкубаторы, где она без внешних угроз развивается в личинок, которых выпускают в естественную среду.

В настоящее время личинок омуля в «роддомах для омуля» подсчитывают объемным методом на аппаратах Вейса. Это трудоемкий процесс, а аппаратура для автоматического подсчета рассчитана на креветку или некрупную рыбу. Линейный же размер личинок омуля составляет десять миллиметров.

В НГУ уже создана система учета изделий на принципе глубоких нейросетей, которая проходит тестируется для подсчета стеклотары на конвейере. Теперь же нейросети обучат распознавать личинку омуля так же, как это делает человеческий глаз. Сибирские специалисты разработают систему распределения потоков движения воды и личинок, чтобы правильно подсчитывать количество мелких объектов, идущих сплошной массой.

Прототип разрабатываемого устройства для подсчета личинок уже протестировали, и точность составила 98 %, рассказал один из разработчиков, программист Центра прикладного глубокого обучения Высшего колледжа информатики НГУ Павел Жихарев. Ученые ожидают, что успеют завершить работы по разработке системы до массового выклева личинок омуля весной будущего года.