Нейросети научились моделировать рассеяние света в атмосферах экзопланет

Опубликовано 06 сентября 2024, 20:301 мин.
Нейросети научились моделировать рассеяние света в атмосферах экзопланетПрорыв в анализе атмосферы экзопланет
Исследователи из LMU, ORIGINS Excellence Cluster, Института внеземной физики имени Макса Планка и ORIGINS Data Science Lab достигли прорыва в анализе атмосферы экзопланет. Они использовали нейронные сети, основанные на физических принципах (PINNs), для моделирования сложного рассеяния света в атмосферах экзопланет с беспрецедентной точностью.
© Ferra.ru
Этот метод открывает новые возможности для анализа атмосферы экзопланет, особенно в части влияния облаков, и может значительно улучшить понимание этих удаленных миров. Ранее существующие модели не могли удовлетворительно учитывать рассеяние света, что приводило к неточностям в спектральном анализе.
Новые данные, полученные от телескопа Джеймса Уэбба, требуют детализированных моделей атмосферы. Нейронные сети эффективно решают сложные уравнения, позволяя более точно анализировать спектры света. Исследование опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги: