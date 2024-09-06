Нейросети научились моделировать рассеяние света в атмосферах экзопланет

Этот метод открывает новые возможности для анализа атмосферы экзопланет, особенно в части влияния облаков, и может значительно улучшить понимание этих удаленных миров. Ранее существующие модели не могли удовлетворительно учитывать рассеяние света, что приводило к неточностям в спектральном анализе.

Новые данные, полученные от телескопа Джеймса Уэбба, требуют детализированных моделей атмосферы. Нейронные сети эффективно решают сложные уравнения, позволяя более точно анализировать спектры света. Исследование опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.