Нейросети оказывают заметное влияние на самооценку

Использование нейросетей для подбора косметики и виртуальных примерок макияжа может как повысить уверенность в себе, так и нанести удар по самооценке. По мнению психолога Юлии Рязановой, такие технологии помогают людям лучше понять свои предпочтения и улучшить внешний вид, что позитивно сказывается на самовосприятии. Однако идеализированные образы, которые предлагает искусственный интеллект, могут вызывать чувство несоответствия и ухудшать отношение к собственной внешности.

Кроме того, эксперт отметила, что виртуальные примерочные могут провоцировать необдуманные покупки. Люди начинают воспринимать определённые косметические продукты как необходимые для достижения идеального образа. Это часто приводит к финансовым затратам на декоративную косметику, которая в действительности не так уж и нужна. Особенно уязвимы к таким эффектам те, кто склонен к импульсивности, что может вызывать чувство вины за лишние траты.

Несмотря на это, Юлия Рязанова уверена, что нейросети дают пространство для экспериментов с внешностью. Виртуальные ассистенты способствуют творческому самовыражению, позволяя пробовать новые стили и образы. Однако людям с тревожностью или склонностью к низкой самооценке она советует быть осторожными и внимательно следить за своими эмоциональными реакциями при использовании подобных технологий.