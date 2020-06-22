Нейросети, подбирающие персональную рекламу для пользователей, могут помочь в поиске лекарства от коронавируса

Результаты исследования российских ученых были опубликованы в авторитетном научном журнале ACS Omega. В статье говорится о том, что работа специалистов в конечном итоге продемонстрировала способность рекомендательных систем определять, какие именно химические соединения, используемые в лекарствах, обладают противовирусной активностью, после чего среди успешных “кандидатов” подбирать наиболее перспективных для производства лекарств.

”Несмотря на то, что математические алгоритмы, лежащие в основе рекомендательных систем, обладают универсальностью, требуется глубокое понимание предметной области: медицинской химии, биологии и машинного обучения, чтобы создать эффективную рекомендательную систему для отбора перспективных противовирусных соединений”, - рассказали авторы исследования.