Нейросети помогут искать пропавших людей в России

Поисково-спасательная команда «ЛизаАлерт» внедряет новые технологии для поиска людей в дикой природной среде. Они используют беспилотные дроны, которые делают фотографии, а затем нейросети, специально разработанные для «ЛизаАлёрт», анализируют эти снимки. По сути, это первый случай в мире, когда такая технология применяется для гражданских поисковых операций. Ранее «ЛизаАлёрт» осуществляла поиски вручную, но внедрение беспилотных дронов и нейросетей сделало этот процесс более эффективным и быстрым. Дроны собирают информацию, а искусственный интеллект помогает выявить возможные следы пропавших людей. Эта инициатива открывает новые горизонты в использовании передовых технологий для поиска и спасения в природе. Главное преимущество заключается в том, что это позволяет быстрее и точнее находить пропавших людей, что может спасти много жизней. Это хороший пример того, как технологии могут быть использованы в гуманитарных операциях для достижения положительных результатов.