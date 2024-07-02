Нейросети повысят точность эндоскопии полости носа

Опубликовано 02 июля 2024, 10:30
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Нейросети повысят точность эндоскопии полости носаСогласно исследованию
Ученые из медицинского центра Ochsner (США) разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая помогает врачам точнее проводить эндоскопию полости носа. Статья об этом опубликована в журнале International Forum of Allergy & Rhinology.
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Эндоскопия полости носа (ЭПН) — важный диагностический инструмент, но сложная структура полости носа может затруднить его использование. Исследователи создали модель на основе сверточных нейронных сетей (CNN) для распознавания и выделения важных структур на изображениях, полученных при эндоскопии.
Модель училась на 2111 изображениях с эндоскопии, проведенной в медицинском центре Ochsner с 2014 по 2023 год. Разработанная система достигла точности 91,5% в распознавании нижней и средней носовых раковин.
Эта технология может быть особенно полезна для начинающих врачей и не специалистов, испытывающих трудности из-за сложной анатомии полости носа.