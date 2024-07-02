Нейросети повысят точность эндоскопии полости носа

Эндоскопия полости носа (ЭПН) — важный диагностический инструмент, но сложная структура полости носа может затруднить его использование. Исследователи создали модель на основе сверточных нейронных сетей (CNN) для распознавания и выделения важных структур на изображениях, полученных при эндоскопии.

Модель училась на 2111 изображениях с эндоскопии, проведенной в медицинском центре Ochsner с 2014 по 2023 год. Разработанная система достигла точности 91,5% в распознавании нижней и средней носовых раковин.

Эта технология может быть особенно полезна для начинающих врачей и не специалистов, испытывающих трудности из-за сложной анатомии полости носа.