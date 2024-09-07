Нейросети снизили спрос на специалистов по написанию текстов

Рост популярности нейросетей привёл к снижению числа вакансий для копирайтеров и редакторов, а также уменьшению зарплат в этой сфере. По данным hh.ru, с января по август 2024 года вакансий для копирайтеров стало на 23% меньше по сравнению с прошлым годом. Число вакансий для редакторов сократилось почти вдвое, а зарплаты упали на 21% для копирайтеров и на 13% для редакторов. Однако увеличилось количество вакансий, где требуются навыки работы с генеративными нейросетями, такими как GPT.

Эксперты отметили, что спрос на копирайтинг остаётся высоким, несмотря на влияние нейросетей. На биржах фриланса, таких как «Адвего», объем заказов на копирайтинг даже увеличился, в то время как задачи на перевод и расшифровку сократились более чем на 50%. Максим Сергеев из «Адвего» объяснил это тем, что нейросети справляются с такими задачами быстрее и дешевле. Однако оценивать рынок копирайтинга только по количеству вакансий на специализированных сайтах неправильно, так как многие заказы — разовые и размещаются в чатах или специализированных сообществах.

Нейросети снизили потребность в традиционном копирайтинге, но полностью заменить специалистов пока не могут, утверждает Наталья Устименко из JetStyle. Она добавила, что поисковые системы, такие как Google, могут понижать в выдаче страницы, написанные нейросетями, так как они не передают опыта, что важно для качественного контента.