Нейросети станут проблемой для получения научных грантов в будущем

Внедрение нейросетей-трансформеров в процесс подачи и проверки грантов станет одной из главных задач для Российского научного фонда (РНФ), и других фондов по всему миру. Об этом заявил академик РАН Валентин Анаников на мероприятии «10 лет с РНФ», прошедшем в МФТИ. По его словам, эти цифровые технологии, включая системы обработки текстов, начнут активно использоваться в ближайшее время и могут внести значительные изменения в работу научных фондов.

Анаников отметил, что развитие инфраструктуры РНФ за последние 10 лет помогло повысить конкуренцию среди российских учёных, сделав процесс подачи заявок более прозрачным и честным. Благодаря этому учёные привыкли к здоровой конкуренции за гранты, что улучшило качество научных проектов в стране. Внедрение нейросетей, по его мнению, может добавить новый уровень интереса для экспертов, которые участвуют в оценке заявок.

Использование таких технологий, как предобученные нейросети, по мнению экспертов РНФ, не только облегчит процесс подачи и обработки заявок, но и предоставит дополнительные инструменты для их более точной и быстрой проверки. Это станет новым этапом в развитии научной экспертизы и может существенно изменить будущее распределения грантов.