«Нейрощит» для авто-сброса звонков мошенников во время разговора заработает по всей РФ с ноября 2024 г.

Технология «Нейрощит», которая помогает распознавать мошенников во время звонков, будет доступна для всех абонентов «Т-Мобайла» по всей стране в ноябре. Об этом сообщил Олег Замиралов, руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка, на форуме Finopolis 2024. «Нейрощит» начал свою работу в 2022 году и использует искусственный интеллект для анализа звука. Он может определить мошеннический звонок и разорвать его, не дав абоненту возможность сообщить свои данные.

На данный момент в «Нейрощите» тестируют новую функцию: вместо простого разрыва звонка, система будет вмешиваться в разговор с мошенником и предупреждать абонента о потенциальной опасности. Замиралов отметил, что пилотный проект проходит в Нижегородской области и продлится около месяца. «Мы планируем масштабировать эту технологию на всю страну после завершения пилота», — добавил он.

Каждый месяц «Нейрощит» уже разрывает около 27 миллионов мошеннических звонков, что существенно снижает риск попадания пользователей в ловушки мошенников. Этот пилотный проект был запущен вместе с новым мобильным оператором «Т-Мобайл» и в рамках соглашения с правительством региона.