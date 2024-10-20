Нейростеть GigaChat обучат следить за государственными расходами

Сбер запустил AI-агента для Министерства финансов России, который поможет лучше контролировать расходы федерального бюджета. Об этом рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, на Московском финансовом форуме. Он отметил, что новый агент был разработан на базе GigaChat и сможет сопоставлять расходы с бюджетными кодами. С помощью данных от Минфина система уже достигает 84% точности и продолжает совершенствоваться.

По словам Ведяхина, внедрение AI-агента позволит значительно упростить рутинные задачи, передав их на машинную обработку. Это, в свою очередь, даст возможность людям сосредоточиться на более важных и творческих делах, а не тратить время на скучные операции. Эксперт уверен, что такой подход поможет снизить уровень выгорания среди сотрудников.

Ведяхин также выразил уверенность, что единая система электронного взаимодействия между государством, банками и бизнесом будет создана гораздо раньше 2036 года. Он пояснил, что такая система поможет автоматизировать расчёты по субсидиям и ведение реестра заёмщиков. Это упростит получение государственной поддержки для ипотечных заёмщиков и малого бизнеса, а также повысит гибкость государства в распределении средств. Он добавил, что в ближайшие 10-15 лет основным двигателем цифровизации в управлении финансами останется искусственный интеллект.