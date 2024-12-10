Неисправность или поломки на стороне оператора — самые частые случаи неисправности SIM-карт

Техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой рассказал о самых распространённых проблемах, связанных с сим-картами, и способах их решения.

Одна из основных причин — проблемы с сетью оператора. Бывает, что она перегружена или ограничена техническими работами, что вызывает временные сложности. Как правило, такие неполадки исчезают после восстановления подключения. Также, если сим-карта долго не используется, оператор может отключить её, а номер передать другому пользователю. Чтобы решить эту проблему, нужно обратиться в салон связи для активации карты.

В случае повреждения сим-карты, это может быть связано с неправильной установкой, частым извлечением или попаданием воды и загрязнений. Даже если карта внешне не повреждена, она может не работать должным образом. Ещё одной причиной могут быть настройки телефона: например, включение режима «Без сети» или неправильный выбор сети. Если такие сбои возникают, стоит проверить настройки и перезагрузить устройство. В случае использования неправильного формата карты (например, микросим или нано-сим) возможны проблемы с подключением.