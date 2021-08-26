Неисправные спутники будут сталкивать с орбиты при помощи специальной ленты

Прежде всего речь идёт о спутниках, завершивших свои миссии. Их количество увеличивается, а кроме них накапливается и вторичный мусор: обломки старых разбившихся ракет, фрагменты средств выведения полезной нагрузки на орбиту и т.д. В Millennium Space провели эксперимент под названием Dragracer, запустив на низкую околоземную орбиту два миниатюрных спутника, кубсата, с одинаковой геометрией и основными параметрами. Разница была только в полезной нагрузке — к одному из кубсатов была прикреплена армированная алюминиевыми волокнами каптоновая лента длиной 70 метров. Отмечается, что лента весит менее 1 килограмма и требует очень мало энергии для активации.

Эксперимент показал, что технология работает: лента создаёт дополнительную площадь поверхности спутника, которая взаимодействует с атмосферой Земли, создавая сопротивление, благодаря чему спутники быстрее притягиваются обратно к Земле. Лента разворачивается, когда спутник готов к сходу с орбиты. В итоге спутник с лентой сгорел при входе в атмосферу Земли через восемь месяцев. Спутник без ленты сойдёт с орбиты естественным путём, что, по оценкам экспертов, займёт не менее семи лет. Как подчеркнул Патрик Келли, руководитель программы Dragracer, «то, что мы доказали, — это способ безопасного и целенаправленного схода с орбиты спутников, отработавших свой срок».