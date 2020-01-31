Неизличимый коронавирус впервые выявили в России

На данный момент их состояние оценивается как стабильное, при этом у них отсутствуют повышенная температура и какие-либо клинические симптомы. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповы, до этого заболевание у обоих жителей Китая протекало достаточно легко, без заметного ухудшения самочувствия.

При этом официальная позиция Роспотребнадзора гласит, что риска распространения коронавируса в России нет, так как оба больных практически сразу были изолированы и помещены в боксированную палату. Но несмотря на это представители ведомства все же призвали россиян избегать массового скопления людей, так как “наступает грипп, очень схожий с коронавирусом”.