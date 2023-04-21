Неизведанные чудища океана: учёные обнаружили ранее неизвестные вирусы

Учёные обнаружили эти загадочные микробы в океанах от Северного до Южного полюса, где они заражают планктон. Исследователи проанализировали данные с экспедиции Tara Ocean, проведённой с 2009 по 2013 год, и обнаружили, что мирусвирусы принадлежат к группе вирусов Duplodnaviria. В него входит и герпес.

У мирусвирусов и герпеса обнаружены общие гены, кодирующие оболочку, покрывающую их ДНК. Это позволяет предположить их родство и указывает на возможное происхождение последнего.

Что интересно, мирусвирусы также имеют много общих генов с группой гигантских вирусов Varidnaviria, что делает их химерными — гибридами двух далеко родственных вирусных линий.