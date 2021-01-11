Наука и технологии
Сегодня 13:36
Неизвестные беспилотники атаковали зону турецкого контроля в Сирии
У Турции уже есть своя версия о том, кто бы это мог быть
В сети появляется всё больше сообщений о том, что неизвестные беспилотники атаковали зону турецкого контроля в Сирии. Речь идёт об объекте к северу от города Эль-Баб в провинции Алеппо.
Согласно имеющимся данным, атака произошла в виде сброса взрывных устройств с бортов беспилотных летательных аппаратов, передаёт Военное Обозрение. При этом у турецкой стороны уже есть предположение о том, кто мог бы быть инициатором атаки.
По мнению представителей Турции, удары с помощью дронов по позициям ССА и турецких войск в районе Тархина могли быт нанесены вооружёнными отрядами Рабочей партии Курдистана (РПК). При этом их же Анкара обвиняет и в навязывании боя на востоке самой Турции.