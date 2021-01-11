Неизвестные беспилотники атаковали зону турецкого контроля в Сирии

Согласно имеющимся данным, атака произошла в виде сброса взрывных устройств с бортов беспилотных летательных аппаратов, передаёт Военное Обозрение. При этом у турецкой стороны уже есть предположение о том, кто мог бы быть инициатором атаки.

По мнению представителей Турции, удары с помощью дронов по позициям ССА и турецких войск в районе Тархина могли быт нанесены вооружёнными отрядами Рабочей партии Курдистана (РПК). При этом их же Анкара обвиняет и в навязывании боя на востоке самой Турции.