Неизвестные хакеры атаковали немецких оружейников, которые поставляли танки на Украину

В Rheinmetall подтвердили факт хакерской атаки и упомянули о некоем «IT-инциденте», произошедшем в гражданском подразделении, которое производит продукцию для промышленных клиентов и автомобильного сектора.

Отмечается, что целью атаки могли быть дочерние подразделения концерна по всему миру, в том числе фирма Kolbenschmidt, которая расположена в городе Неккарзульме, Германия.