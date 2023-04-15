Неизвестные хакеры атаковали немецких оружейников, которые поставляли танки на Украину

16:21, 15 апреля 2023
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Неизвестные хакеры атаковали немецких оружейников, которые поставляли танки на УкраинуИх целью могли быть подразделения немецкого оборонного концерна по всему миру
Неизвестные хакеры совершили кибератаку на инфраструктуру немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Эта компания известна поставками вооружений на Украину и центром по тыловому обеспечению и обслуживанию вооружений, получаемых ВСУ от Запада.
Фото: Esut.de
В Rheinmetall подтвердили факт хакерской атаки и упомянули о некоем «IT-инциденте», произошедшем в гражданском подразделении, которое производит продукцию для промышленных клиентов и автомобильного сектора.
Отмечается, что целью атаки могли быть дочерние подразделения концерна по всему миру, в том числе фирма Kolbenschmidt, которая расположена в городе Неккарзульме, Германия.