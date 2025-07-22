Неизвестный инвестор продал 80 000 биткоинов за $9,5 млрд — прибыль почти 18 млн %

Эти монеты были приобретены в 2011 году всего за $54 000. Таким образом, доходность составила почти 18 млн процентов, а изначальная сумма увеличилась в 176 000 раз.

Среднегодовой темп роста инвестиций (CAGR) оказался около 145% за 14 лет. Этот случай демонстрирует не только феноменальную прибыльность биткоина, но и выдержку владельца, который сохранял активы на протяжении более 10 лет, несмотря на волатильность рынка.

Интересно, что эта сделка произошла вскоре после другой аналогичной продажи: другой инвестор продал аналогичный объем биткоинов, приобретённых в 2014 году, с доходностью в 4 млн процентов.

Аналитики уже говорят о начале так называемого «китового сезона», когда крупные долгосрочные держатели криптовалюты начинают фиксировать прибыль. Это может повлиять на дальнейшее поведение рынка и вызвать новые продажи среди других инвесторов.