Неизвестный заплатил 8 миллионов евро за инструмент для удалённого взлома iPhone

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Неизвестный заплатил 8 миллионов евро за инструмент для удалённого взлома iPhoneКоторый работает даже на iOS 15.4.1
Смартфоны Apple популярны в том числе за счёт того, что их практически невозможно взломать. Но даже такие неприступные девайсы поддаются, если за дело берутся профессионалы.
И один такой профессионал разработал инструмент, получивший название Nova Suite. С его помощью можно заражать смартфоны на Android 12 и даже устройства под управлением iOS 15.4.1.
Сообщается, что взлом поддерживаемых версий ОС происходит буквально в один клик через браузер. И именно за эту утилиту неизвестный в прошлом месяце отдал 8 млн евро.
Известно, что в стоимость пакета, помимо самого Nova Suite, входит анализ данных, доступ к магазину с дополнительным софтом и вспомогательными сервисами. Также автор даёт годовую гарантию.
Напомним, что ранее в Сети появилась информация о том, что злоумышленники взломали Android 13 всего через несколько дней после релиза новейшей версии «зелёного робота» от Google.