Неизвестный заплатил 8 миллионов евро за инструмент для удалённого взлома iPhone

И один такой профессионал разработал инструмент, получивший название Nova Suite. С его помощью можно заражать смартфоны на Android 12 и даже устройства под управлением iOS 15.4.1.

Сообщается, что взлом поддерживаемых версий ОС происходит буквально в один клик через браузер. И именно за эту утилиту неизвестный в прошлом месяце отдал 8 млн евро.