Неизвестных ранее австралийских муравьёв назвали в честь злодея Волан-де-Морта

Этот вид образует относительно небольшие колонии из ста особей и королевы. Они имеют субтильное бледное тело, «острые клыки». Поэтому ведущий исследователь Марк Вонг дал этому виду полное научное название — Leptanilla voldemort. Это отсылка к персонажу саги о Гарри Поттере: муравьёв назвали созвучно главному антагонисту Поттера Лорду Волан-де-Морту.

Доктор Вонг, молодой учёный, признался, что вырос на книгах и фильмах о Гарри Поттере. И для него «было почти искушением назвать этот вид «муравьём, которого нельзя называть» по аналогии с Волан-де-Мортом, которого назвали «Тот, кого нельзя называть».

«Они живут исключительно под землёй и имеют бледные черты лица — это выглядит очень призрачно», — рассказал доктор Вонг.