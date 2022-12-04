Нехватка денег у беременных белых женщин оказалась связана со старением клеток их детей

Результаты исследования показали, что у тех белых женщин, которые испытывали не просто социальный, а именно финансовый стресс, связанный с нестабильной финансовой ситуацией в семье — потерей работы, невозможностью оплачивать счета, делать необходимые регулярные покупки — рождались дети с укороченными («постаревшими») теломерами. Теломеры — концевые участки хромосом, выполняющие функцию «защитных колпачков» и определяющие потенциальное число клеточных делений.

Всё это влияет на дальнейшее здоровье детей: недостаточная длина теломер предопределяет развитие различных болезней, в частности, диабета, сердечных болезней и в целом продолжительность жизни.

Причём подобные последствия были обнаружены именно у белых женщин, у чернокожих не было никаких следов.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 110 женщин европеоидной и 112 женщин негроидной рас в возрасте около 40 лет, а также их первые дети.

Но причину такой разницы ещё предстоит понять. На данный момент специалисты предположили, что невосприимчивость к финансовому стрессу у чернокожих женщин связана с их социальным «иммунитетом», обусловленным историей расы.