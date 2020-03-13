Некоторые детали для российских ракет "Союз" будут производить в Европе

”АО «Главкосмос пусковые услуги» и компания RUAG Space подписали долгосрочное соглашение о поставке адаптеров полезной нагрузки и систем отделения для ракет-носителей «Союз-2»”, — говорится в официальном сообщении на сайте компании.

Важно отметить, что компания RUAG Space уже более 30 лет занимается производством адаптеров полезной нагрузки и систем отделения, в связи с чем ее можно считать крайне надежным поставщиком подобной продукции. Также стоит отметить, что модульные адаптеры производства RUAG Space собираются из алюминиевых или композитных материалов, что позволяет установить большинство имеющихся на рынке спутников на любую ракету-носитель.