Некоторые государства исчезнут: климатолог рассказал про глобальное потепление

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Некоторые государства исчезнут: климатолог рассказал про глобальное потеплениеПрогнозы неутешительные
Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин в разговоре с Лентой.ру рассказал про последствия глобального потепления через 100 лет. По его словам, все идет не так хорошо, как хотелось бы
По его словам, 100 лет — это очень далеко, но определенные паттерны развития мира уже видно. По его словам, около 10% жителей земли станут климатическими мигрантами, одной из причин этого он называет исчезновение некоторых островных государств из-за потопления.
Некоторые островные государства и вовсе исчезнут, их просто зальет водой, защитить их будет невозможно
Алексей Кокорин
Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы
Из-за глобального потепления неизбежно повысится уровень мирового океана. По словам в Кокорина, Индонезии, Бангладеше и в Юго-Восточной Азии строить дамбы будет бессмысленно, что вынудит людей переселиться из этих территорий.
Источник: Лента.ру