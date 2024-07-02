Некоторые ИИ-функции Apple Intelligence могут оказаться доступны лишь по подписке

Замедляющийся темп обновлений аппаратного обеспечения вынуждает компанию все больше полагаться на платные услуги и подписки для поддержания продаж. Это одна из причин, почему Apple так настойчиво защищает доходы от App Store, несмотря на внимание регуляторов.

Хотя функции Apple Intelligence будут изначально бесплатными, в долгосрочной перспективе компания планирует получать доход от их использования.

Возможно, появится сервис «Apple Intelligence+» с дополнительными функциями, за которые пользователи будут платить ежемесячно, аналогично iCloud. Кроме того, Apple будет получать долю от подписок каждого партнера по ИИ, которого она привлекла.

Если эти планы реализуются, Apple сможет значительно снизить зависимость от продаж аппаратного обеспечения и начать зарабатывать на ИИ, что является целью многих компаний в Кремниевой долине.