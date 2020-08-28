Некоторые вегетарианские диеты признали опасными для женщин
”Наше исследование показывает, что часть вегетарианских диет вредна для здоровья. Особенно это касается женщин. Предыдущие исследования показали, что женщины, как правило, едят больше растительной пищи и меньше продуктов животного происхождения, чем мужчины”, — поделились исследователи.
Стоит отметить, что растительная пища делится на здоровую и нездоровую. В первую категорию можно отнести продукты с минимальной обработкой, в числе которых фрукты, цельные зерна, оливковое масло, овощи, кофе, чай, орехи. В то же время, нездоровыми растительными продуктами можно назвать шоколад, соки, подслащенные напитки, картофель, рафинированное зерно и любые сладости.
В рамках исследования ученые обнаружили, что люди, придерживающиеся диеты богатой растительной пищей имеют меньшую предрасположенность к ожирению, нормальное давление и уровень сахара и липидов. В то же время, у людей, употребляющих нездоровую растительную пищу, напротив, развивается высокое кровяное давление, увеличивается уровень липидов и сахара в крови. Причем как отмечают исследователи, данная взаимосвязь была сильнее именно у женщин.