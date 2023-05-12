Некоторых акул уличили в задержке дыхания при нырянии

Впервые учёные отметили, что эти существа плотно закрывают свою пасть и жабры, временно прекращая дыхание. Специалисты из Гавайского университета в Маноа наблюдали за бронзовыми акулами-молотами, которые порой погружаются на глубину вплоть до километра!

Используя датчики, они отслеживали движения рыб, их скорость, температуру, а также глубину погружения и температуру окружающей воды.

Измерения показали, что на максимальной глубине акулы проводят не более четырех минут, но на погружение и подъём обратно у них уходит в среднем 17 минут.

И всё это время они держат пасти и жаберные щели плотно закрытыми. «Это как ныряльщик, который забыл баллон с кислородом, только акула может это делать без последствий», — шутливо комментирует Марк Ройер, один из авторов исследования.

Несмотря на то, что акулы могут спокойно извлекать кислород из воды, задержка дыхания помогает им поддерживать стабильную температуру тела. Температура воды на глубине может упасть до плюс пяти градусов Цельсия, что на 20 градусов ниже обычной.

Чтобы не замёрзнуть, акулы просто блокируют доступ воды внутрь тела, задерживая дыхание. Как показали измерения, такая стратегия действительно эффективна: во время большей части нырка температура их тела находится на комфортном для них уровне.