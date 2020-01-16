Наука и технологии
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Некурящих сотрудников наградили 4 дополнительными днями отпуска
Неплохой бонус к и так сохраненному здоровью
Британское издание BBC опубликовало материал, в котором рассказало о том, что руководитель одной из британских компаний по подбору персонала принял достаточно необычное решение, касающееся некурящих сотрудников — он решил поощрить их за счет дополнительных четырех дней отдыха в рамках отпуска. При этом, что самое интересное, он никак не борется с курением во время рабочего дня среди своих сотрудников.
”Если вы скажете, что будете делать три 10-минутных перекура в день, — это равно 16,5 рабочих дней в году, которые вы потратите на курение. Если вы сократите и сделаете один 10-минутный перекур, это будет равняться 5 рабочим дням в год”, — рассказал управляющий директор KCJ Training and Employment Solutions Дон Брайден.
По его словам, таким необычным образом он хочет мотивировать своих сотрудников отказаться от вредной привычки, с которой он знаком не понаслышке — господин Брайден рассказал, что долгое время он сам был заядлым курильщиком.