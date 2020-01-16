Некурящих сотрудников наградили 4 дополнительными днями отпуска

”Если вы скажете, что будете делать три 10-минутных перекура в день, — это равно 16,5 рабочих дней в году, которые вы потратите на курение. Если вы сократите и сделаете один 10-минутный перекур, это будет равняться 5 рабочим дням в год”, — рассказал управляющий директор KCJ Training and Employment Solutions Дон Брайден.

По его словам, таким необычным образом он хочет мотивировать своих сотрудников отказаться от вредной привычки, с которой он знаком не понаслышке — господин Брайден рассказал, что долгое время он сам был заядлым курильщиком.