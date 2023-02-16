Нельзя доверять искусственному интеллекту: ChatGPT поймали на лжи о научных исследованиях

Нельзя доверять искусственному интеллекту: ChatGPT поймали на лжи о научных исследованияхБыло предложено создать альтернативу с открытым исходным кодом
Группа учёных заявило, что отсутствие прозрачности в технологиях разговорного ИИ вызвало необходимость создания альтернатив с открытым исходным кодом.
Фото: Forbes
Исследование, озаглавленное как «ChatGPT: пять приоритетов для исследований», предупреждает, что «использование чат-ботов для специализированных исследований, вероятно, внесёт неточности, предвзятость и плагиат».
При этом специалисты предупредили своих коллег, заявив, что исследователи, использующие данные технологии, «рискуют быть введёнными в заблуждение ложной или предвзятой информацией и включить её в свои рассуждения и работы».
Авторы исследования считают, что разработка и внедрение технологий ИИ с открытым исходным кодом должны быть приоритетными. В первую очередь для того, чтобы противостоять непрозрачности нынешних технологий, которые в основном являются собственными продуктами крупных технологических компаний.