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Немцы настояли на важности присоединения России к НАТО
Это позволит России стать гарантом европейской безопасности
Журналисты немецкого издания Handelsblatt рассказали, что присоединение России к НАТО может положительно сказаться на альянсе. В частности, он сможет модернизироваться в трансатлантическую организацию безопасности от Владивостока до Лиссабона, развивая перспективу новых переговоров об ограничении ядерного оружия, налаживая при этом общение между Вашингтоном, Москвой и Пекином.
Авторы считают, что предложение о присоединении России к НАТО должен инициировать никто иной, как Дональд Трамп. Таким образом у президента США появится возможность создать такую "восточную политику", которая будет способна разработать “альянс мира”, участником которого будет являться и Россия.
Кроме того, по словам авторов, это позволит США и России приступить к перераспределению баланса в глобальной системе безопасности. Также, данная инициатива позволит НАТО укрепить свои позиции, поскольку Россия перестанет позиционироваться как вражеская страна, а будет восприниматься как гарант европейской безопасности.