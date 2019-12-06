Немцы настояли на важности присоединения России к НАТО

Авторы считают, что предложение о присоединении России к НАТО должен инициировать никто иной, как Дональд Трамп. Таким образом у президента США появится возможность создать такую "восточную политику", которая будет способна разработать “альянс мира”, участником которого будет являться и Россия.

Кроме того, по словам авторов, это позволит США и России приступить к перераспределению баланса в глобальной системе безопасности. Также, данная инициатива позволит НАТО укрепить свои позиции, поскольку Россия перестанет позиционироваться как вражеская страна, а будет восприниматься как гарант европейской безопасности.