Немцы подали в суд на Amazon за кнопку быстрого заказа товара

В Германии суд признал не соответствующими законодательству кнопки быстрого заказа товаров Amazon Dash. Они нарушают законы о защите прав потребителей, поскольку при таком способе заказа пользователь не получает информации о продукте, в том числе и о цене.

Компания Amazon выпустила кнопки Amazon Dash на немецкий рынок в 2016 году, Германия стала одной из первых стран в мире с подобным сервисом. Кнопка Amazon Dash позволяет пользователям подписки Amazon Prime быстро и в одно нажатие заказывать строго определённые товары, такие как стиральный порошок, кофе и так далее.

Жалобу в суд подал местная организация по защите прав потребителей Verbraucherzentrale NRW. Законодательство требует, чтобы пользователь информировался о стоимости при заказе, а Amazon присылает информацию о покупке уже после заказа — через приложение. Amazon собирается обжаловать решение суда.