Немцы заподозрили Россию в слежке за обучением украинцев в Бундесвере и закупили глушилки беспилотников

Немцы заподозрили Россию в слежке за обучением украинцев в Бундесвере и закупили глушилки беспилотниковИм нужно 80 антидроновых систем
Немецкое издание Spiegel сообщило о намерениях Бундесвера модернизировать оборону от беспилотников. Такая инициатива появилась на фоне регулярных полётов неопознанных БПЛА над казармами и Министерством обороны в Бонне, где проходят обучение военнослужащие ВСУ. Всё это вызвало серьёзное беспокойство Бундесвера. При этом немецкие военные убеждены, что все беспилотники — российские.
Для усиления борьбы с беспилотниками планируется закупка наплечных «дронобоек» HP47. Эти системы используются для обстрелов беспилотников с земли с помощью сигналов помех. В результате дрон вынужден приземлиться.
Причём речь идёт о срочной закупке подобных систем. О сложности ситуации заявили командующий войсками Германии Карстен Бройер и генеральный инспектор Эберхард Цорн. Цена сделки может составить 40 тысяч евро, необходимо 80 антидроновых систем.
В кулуарах Бундесвера говорили, что первые системы HP47 могут быть поставлены армии в марте 2023 года. Предполагается, что ближайшая программа стоимостью около 3 млн евро позволит защитить казармы Бундесвера и две штаб-квартиры министерства в Бонне и Берлине от «российских» беспилотников.