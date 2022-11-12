Немцы заподозрили Россию в слежке за обучением украинцев в Бундесвере и закупили глушилки беспилотников

Для усиления борьбы с беспилотниками планируется закупка наплечных «дронобоек» HP47. Эти системы используются для обстрелов беспилотников с земли с помощью сигналов помех. В результате дрон вынужден приземлиться.

Причём речь идёт о срочной закупке подобных систем. О сложности ситуации заявили командующий войсками Германии Карстен Бройер и генеральный инспектор Эберхард Цорн. Цена сделки может составить 40 тысяч евро, необходимо 80 антидроновых систем.

В кулуарах Бундесвера говорили, что первые системы HP47 могут быть поставлены армии в марте 2023 года. Предполагается, что ближайшая программа стоимостью около 3 млн евро позволит защитить казармы Бундесвера и две штаб-квартиры министерства в Бонне и Берлине от «российских» беспилотников.