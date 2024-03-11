Немецкая Covestro начала производство химиката с сахаром вместо нефти

Проект включает в себя производство «анилина», химического вещества, используемого в производстве пенопласта, широко применяемого в матрасах, креслах и изоляции зданий. Хотя коммерческое производство находится на ранней стадии, эксперимент становится маленьким шагом в борьбе химической промышленности с выбросами углерода в условиях климатической угрозы.

Традиционно анилин получают из нефтепродуктов, но этот процесс сопровождается большими выбросами углекислого газа. Проект Covestro использует сахар, подвергнутый специальной обработке, что может значительно снизить углеродные выбросы. Хотя использование растительного сырья может сократить зависимость от ископаемого топлива, необходимо учитывать экологические аспекты, такие как использование удобрений и пестицидов в промышленном сельском хозяйстве.

Вместе с Covestro, другие немецкие компании, такие как BASF, также экспериментируют с использованием органических отходов для производства химикатов. Однако, помимо технических проблем, высокие затраты и сложности в переходе к новым технологиям представляют серьезные вызовы для промышленности, особенно в условиях высоких энергозатрат и бюрократии в Германии.