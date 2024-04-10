Немецкая компания начала тестирования дистанционного управления для кораблей

Глава HGK, Стеффен Бауэр, считает, что беспилотные суда — единственное решение для выживания в этой индустрии. В среднем возраст капитанов на 350 судах HGK составляет около 55 лет, и компания опасается потерять 30 процентов своих моряков к 2030 году.

Для решения этой проблемы HGK заключила партнерское соглашение с бельгийским стартапом Seafar, который специализируется на автономной навигации. Технология, используемая в беспилотных кораблях, аналогична той, что применяется в автономных автомобилях: суда оснащены датчиками, камерами, радаром и лидаром, передающими данные в реальном времени на сухопутный центр управления.

Пилотный проект включает двух капитанов на борту судна, однако долгосрочная цель — полное устранение роли капитана при сохранении некоторого экипажа на борту. Удаленная навигация все еще требует высокой квалификации, и по мнению экспертов, это не задача для «геймеров».

Несмотря на вызовы и потенциальные проблемы, многие, включая опытного капитана Патрика Хертоге, считают, что автономные корабли могут успешно функционировать, облегчив работу и снизив риск для моряков.